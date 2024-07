Este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá una prueba de fuego en su intento por despejar dudas sobre su candidatura cuando ofrezca una conferencia de prensa a dos semanas de su desastroso desempeño en el debate que tuvo con Donald Trump.

Para las 17:30 horas local, misma hora de Chile, está programada la rueda de prensa que el actual mandatario realizará en el centro de conferencias en donde se lleva a cabo la cumbre de la OTAN en Washington.

Tal como detalla RFI, la Casa Blanca adelantó que será “una conferencia de prensa de niños grandes” aunque no precisó mayores detalles, como la duración que tendrá la intervención.

Será una instancia clave para que el presidente de EE.UU borre los temores que persisten sobre si efectivamente está apto para ejercer un nuevo mandato de la nación más poderosa del mundo.

Lo anterior, considerando la ola de críticas que se han cernido sobre el demócrata, de 81 años, tras su pésimo manejo en el debate que mantuvo el pasado jueves 27 de junio frente a su principal contendiente en la carrera presidencial.

“Tendrá que ser rápido de reflejos, expresarse con claridad, con voz segura, sin notas ni teleprónter”, remarca el citado portal, en referencia, precisamente, a sus principales fallos en su cruce ante Trump organizado por CNN.

Recordemos que el miércoles la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se negó a respaldar explícitamente a Biden como candidato del partido Demócrata a la presidencia, sugiriendo que debería repensar su postulación.

En conversación con el programa Morning Joe de la cadena MSNBC, Pelosi fue consultada sobre si Biden cuenta con su apoyo para que sea la carta presidencial de cara a los comicios de noviembre próximo.

“Le corresponde al presidente decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, sostuvo.

Posteriormente le preguntaron, nuevamente, si quería que el actual presidente sea el candidato de los demócratas. “Quiero que haga lo que decida hacer. Y así son las cosas. Lo que él decida, nosotros lo acataremos”, respondió. Esto, pese a que Biden ha insistido en que se mantendrá en la carrera presidencial.

Anteriormente, el consejo editorial del The New York Times, el diario más influyente entre los medios progresistas de EE.UU, pidió abiertamente al Partido Demócrata que promueva un nuevo candidato y para ello “demuestre (a Biden) que el partido ya no lo sigue”.

Pese a que el rotativo ya ha publicado artículos de opinión el retiro de la candidatura de Biden, en este caso es una editorial firmada por el órgano directivo en su totalidad y que insta a los líderes del partido a “hablar con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato”.