Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En una publicación contundente, el consejo editorial del The New York Times instó abiertamente al Partido Demócrata a promover un nuevo candidato, señalando que es urgente demostrar a Joe Biden que el partido ya no lo respalda. El medio enfatizó que Biden, con 81 años, es considerado por el 74% de los encuestados como demasiado viejo para continuar en su cargo, y que su persistencia pone al país en un riesgo grave al insistir en ser el mejor demócrata para enfrentar a Trump. El NYT cuestionó la ambición de Biden y la necesidad de que comprenda que él es el problema, abogando por su retirada para que los demócratas conserven el control de la Casa Blanca.