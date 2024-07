Este miércoles se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se ha sometido a un examen médico desde febrero, cuando la Casa Blanca hizo público el último informe anual sobre su salud.

Así lo informó esta tarde la portavoz presidencial Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.

“Hemos podido hablar con su médico sobre esto y la respuesta es no”, dijo la portavoz al ser preguntada sobre si Biden había tenido otro examen médico desde aquella fecha.

— The White House (@WhiteHouse) July 3, 2024