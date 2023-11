Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, murió a los 96 años. Fue una incansable defensora de los derechos humanos, principalmente de la salud mental, y abogó largamente por diversas causas sociales.

La noticia fue confirmada este domingo por su familia y The Carter Center, precisando que falleció en la antigua casa que mantenía con su esposo en Plains, Georgia, donde permanecía desde mayo de este año, cuando fue diagnosticada con demencia.

Our co-founder, former U.S. First Lady Rosalynn Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia.

For more information: https://t.co/82bHoZQvkk pic.twitter.com/2exvnQdtab

— The Carter Center (@CarterCenter) November 19, 2023