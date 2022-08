Durante la jornada de este lunes el expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, informó que su casa fue allanada por agentes del FBI.

Lo anterior lo dio a conocer en un comunicado publicado en su sitio web de redes sociales, donde dijo que su propiedad de Mar-A-Lago de Florida “está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”.

“Después de trabajar y cooperar con el gobierno y las agencias pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, agregó.

Donald Trump acusó a la Fiscalía y al FBI de “mala conducta” y denuncia “la militarización del sistema de justicia”.

Sumó a todo lo anterior un “ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024”.

El Departamento de Justicia investiga al expresidente estadounidense y toda la “información clasificada” respecto a los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, según detalló la cadena Fox.

La policía federal encontró material clasificado en 15 cajas en la residencia ubicada en Florida. Esto, cuando la ley en EEUU prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados.

Según Trump, un asalto como este solo puede suceder en países “rotos” del Tercer Mundo. “Lamentablemente -agrega- Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corruptos a un nivel nunca antes visto”.

El presidente 45 de EEUU dijo, sin explicar las razones del allanamiento, que “la anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas”.

Scoop — The Federal Bureau of Investigation @FBI today executed a search warrant at Mar-a-Lago, two sources confirm to @Fla_Pol.

"They just left," one source said.

Not sure what the search warrant was about.

TBH, Im not a strong enough reporter to hunt this down, but its real. pic.twitter.com/hMsGhlVp3d

— Peter Schorsch (@PeterSchorschFL) August 8, 2022