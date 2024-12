Un video captó el impactante accidente donde un avión comercial se estrelló contra una valla, dejando al menos 23 personas fallecidas en Corea del Sur.

Se trató de un accidente aéreo ocurrido a primera hora de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Muan, al salirse un avión de la pista.

El accidente se produjo en torno a las 09:07 hora local de este domingo (21:07 hora de Chile) durante una maniobra de aterrizaje de un vuelo de Jeju Air procedente de Bangkok en el que viajaban 175 pasajeros y seis tripulantes, según fuentes de la Policía y los Bomberos citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La autoridades coreanas ya han iniciado una investigación sobre el terreno para esclarecer las causa exactas del incidente, del que por el momento no han trascendido más detalles, mientras continúan realizándose operaciones de rescate.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024