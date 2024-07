Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio de Seguridad de la Presidencia de Corea del Sur informó sobre la caída de un globo con basura enviado por Corea del Norte en el recinto de la Oficina Presidencial, en respuesta a propaganda enviada por Seúl. Se realizó una investigación que determinó que los objetos no eran peligrosos ni contaminantes. Corea del Norte ha lanzado alrededor de 300 globos con basura hacia la provincia de Gyeonggi, pero los análisis indican que no representan peligro. Se ha optado por no derribar algunos globos por temor a sustancias nocivas. Hasta la fecha, se han lanzado más de 3.000 globos desde finales de mayo. La batalla propagandística entre ambas Coreas continúa en la frontera, con Corea del Norte lanzando globos cargados de basura y Corea del Sur respondiendo con música pop y noticias a través de altavoces.