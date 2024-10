El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llamó a respetar la “voluntad popular” este domingo tras emitir su voto en las elecciones uruguayas, aspirando a una transición “ordenada y abierta” con quien gane los comicios.

En conversación con los medios presentes en un centro de votación en el departamento de Canelones, el actual mandatario charrúa señaló: “Hoy los protagonistas son otros. Obviamente hoy empieza a cambiar el gobierno de alguna manera”.

“Vamos a a estar como el primer día, terminando nuestra tarea y nuestra gestión”, aseveró el mandatario de 51 años.

“Es lo que nosotros nos comprometimos con los uruguayos y es lo que pretendemos hacer y al mismo tiempo hacer una transición bien ordenada y abierta con quien resulte electo y que el país transcurra con una continuidad”, puntualizó.

Junto con valorar la democracia de su país, a la que calificó de “muy linda”, hizo un llamado para respetar “la voluntad popular”.

“A veces, como estamos acostumbrados los uruguayos no lo valoramos tanto, pero si uno lee páginas o informativos de otros países o cuando ve gente distintos partidos repartiendo lista, justo tomando mate, a mí son cosas que me gustan y me emocionan mucho”, mencionó.

En la instancia, Lacalle Pou admitió que hubo cosas pendientes que quedaron por realizar bajo su mandato.

“Siempre quedan cosas por por hacer y, además, siempre uno tiene que dejar al que venga alguien mejor. Porque las sociedades evolucionan cuando la especie mejora (…). Acá el próximo gobierno tiene que ser mejor que este y el otro y el otro”, cerró.

Este domingo Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.

El profesor de historia Yamandú Orsi, del Frente Amplio, encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales en Uruguay, seguido por Álvaro Delgado del Partido Nacional y Andrés Ojeda del Partido Colorado.