La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que el aumento de la delincuencia en el sur del país trasandino se debe a “modalidades que vienen de Chile”.

Fue durante su participación en la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, que la autoridad del país vecino apuntó a estos métodos que han ingresado por nuestro país, como el uso de inhibidores de vehículos.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, sostuvo Bullrich, según consignó el medio Bariloche2000.

Recalcando que en el sur de Argentina se detectaron el paso desde nuestro país de “otras modalidades delictivas”.

“Que no se me enoje (el presidente) Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, dijo entre risas la ministra de Seguridad de Argentina.

Añadiendo que “vamos organizando comandos conjuntos, de manera que si se agarra a un delivery se llegue a la frontera, para abordar el problema en forma integral”.

Asegurando que el gobierno trasandino busca impulsar “la primera ley contra el crimen organizado de Argentina, la ley antimafia, tomada de la experiencia italiana”.

Bullrich y presencia de Hezbolá en Chile

En abril pasado, el presidente Gabriel Boric confirmó que se envió una nota de protesta a Argentina tras los polémicos dichos de la ministra Bullrich.

En esa oportunidad, la autoridad argentina aseguró que hay presencia de la organización terrorista Hezbolá en el norte del país, específicamente en Iquique.

Sobre esas declaraciones, Boric le exigió “a la ministra de Seguridad argentina (…) que si tiene antecedentes los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tun tun’ y a la rápida, sin probar absolutamente nada”.