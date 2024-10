Pese al conservadurismo que caracteriza a su política social, el presidente argentino Javier Milei no logra sintonizar con el papa Francisco.

Alguna vez, en su época de panelista de televisión, lo tildó como “el representante del maligno en la Tierra” cuando era impensado que algún día llegaría a la Casa Rosada. Después, el libertario se metió de lleno en el judaísmo. Sin embargo, cuando asumió el máximo cargo, le pidió perdón al argentino más famoso después de Messi y lo abrazó en el Vaticano.

En tanto, el líder católico sigue postergando la visita a su país (nunca volvió desde 2013) y hasta aprovecha a criticar la gestión cada vez que puede, con el dirigente peronista Juan Grabois cerca suyo. Una parábola del hijo pródigo con desenlace aún incierto y que repasamos a continuación.

Las idas y vueltas entre Javier Milei y Jorge Mario Bergoglio se remontan al año 2020, cuando el economista se paseaba por los canales de televisión llamando la atención por su estilo directo y look desfachatado. Fue en una entrevista con el Canal 9 argentino, junto a la polémica conductora Viviana Canosa, cuando el libertario se definió “provida” (en contra del aborto legal), pero lejos de dejarle flores al Papa por compartir la misma postura, se descargó potente contra la llamada “justicia social”, bandera histórica del peronismo. Al jefe del Vaticano lo trató de “imbécil”, “impulsor del comunismo” y “representante del maligno en la Tierra”.

Cuando en septiembre de 2023 ya era candidato a presidente, Milei no bajó el nivel de agravios dirigidos al exarzobispo de Buenos Aires. En una nota con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el libertario cuestionó al Papa por tener “afinidad por los comunistas asesinos, de hecho, no los condena”, en referencia a Fidel Castro (Cuba) y Nicolás Maduro (Venezuela). “Avalar la justicia social es avalar el robo, por lo tanto es un problema de que está violando los 10 Mandamientos”, disparó entonces.

Ep. 24 Argentina’s next president could be Javier Milei. Who is he? We traveled to Buenos Aires to speak with him and find out. pic.twitter.com/4WwTZYoWHs

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023