El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su calificación de "genocida" para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa en Nueva York, pidiendo a la comunidad internacional que lo detenga para evitar más muertes. Lula condenó la ofensiva israelí en el Líbano, lamentando las casi 600 muertes, incluidas mujeres y niños, y criticó la falta de acción de la ONU. Además, exigió una reforma de los organismos globales. El mandatario brasileño también condenó el terrorismo de Hamás y abogó por la liberación de los rehenes israelíes. Lula expresó su convicción sobre que la mayoría del pueblo israelí no aprueba la escalada militar y llamó a no aceptar la situación en Oriente Medio. Por sus críticas, ha sido declarado "persona non grata" por el Gobierno de Netanyahu, lo que llevó a Brasil a retirar a su embajador en Israel y reducir las relaciones con ese país.