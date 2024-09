Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La defensa de Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, entregó un documento a la Fiscalía solicitando respeto a la presunción de inocencia y garantías procesales que consideran no se respetaron en las citaciones emitidas por la institución en el marco de la investigación al antichavista. González Urrutia, acusado de usurpación de funciones y forjamiento de documento público por divulgar actas electorales que sustentaban denuncias de fraude en las presidenciales de julio, justificó su incomparecencia afirmando que responder solo aumentaría la tensión social y la judicialización de la política. El fiscal general Tarek William Saab recibió una comunicación del abogado del opositor, aunque no especificó su contenido, mientras que la defensa del líder opositor asegura que no se confirmó el reconocimiento de las competencias del Ministerio Público.