La red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, anunció este jueves que espera ser bloqueada en Brasil “en breve” por orden de un juez de la Corte Suprema, que dio un ultimátum de 24 horas a la plataforma para nombrar a un representante legal en el país.

“En breve esperamos que el magistrado Alexandre de Moraes ordene el bloqueo de X en Brasil, simplemente porque no hemos cumplido sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”, dijo la red social, antes Twitter, en un comunicado.

La red social tildó de “ilegal” la orden del juez.

“El magistrado Alexandre de Moraes (autor del fallo) está exigiendo que violemos las propias leyes de Brasil. Sencillamente, no lo haremos”, sentenció la plataforma en un largo mensaje publicado en inglés y en portugués en la cuenta ‘@GlobalAffairs’.

De Moraes ordenó el miércoles al magnate Elon Musk, dueño de X, que nombrara un representante legal en Brasil, en un plazo de 24 horas, para cumplir con las resoluciones judiciales y hacer frente al pago de las multas impuestas contra X en el país.

“Cuando intentamos defendernos ante los tribunales, el magistrado amenazó con detener a nuestro representante legal en Brasil. Incluso después de su dimisión, congeló todas sus cuentas bancarias”, argumentó la compañía.

El caso se enmarca dentro de una investigación por la difusión de noticias falsas en la que figura el empresario sudafricano bajo la sospecha de haber cometido delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen.

El origen de la controversia empezó meses atrás, después de que De Moraes ordenara la eliminación de una serie de perfiles por supuestamente desinformar, y Musk se negara a hacerlo, acusando al juez de actuar sin un motivo aparente y de forma sigilosa.

Algunos de esos perfiles pertenecen a supuestos blogueros y voceros de la ultraderecha que lidera el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), también investigado por difundir noticias falsas, atacar las instituciones democráticas y conspirar para dar un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula de Silva.

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil – simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others.

When we attempted…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 29, 2024