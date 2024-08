Doce ex cancilleres latinoamericanos, incluidos José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz, rechazaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ratificó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. En una declaración conjunta, cuestionaron la imparcialidad del TSJ y el CNE, acusándolos de formar parte de la maquinaria represiva estatal. Exigieron una transición democrática en Venezuela y respaldaron la petición de la ONU de verificar las actas de votación de manera independiente. Por su parte, un alto funcionario electoral venezolano admitió no tener pruebas del supuesto triunfo de Maduro, generando críticas y disculpas hacia la población.

Doce excancilleres latinoamericanos, entre los que están José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz, rechazaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el que se ratificó el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

A través de una declaración en junto, los firmantes señalan que el pronunciamiento del TSJ “no tiene validez”, pidiendo a su vez una transición democrática en el país.

En el texto, los exsecretarios de Estado expresan su “acuerdo con

la Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en

Venezuela en cuanto a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de

ese país carece de imparcialidad e independencia”.

En ese sentido, remarcan que tanto el TSJ como el Consejo Nacional Electoral (CNE) han “desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”.

Un grupo de ex-cancilleres de Latinoamérica nos hemos expresado respecto de la situación de 🇻🇪. Convocamos a aquellos colegas que compartan nuestro llamado a sumarse a esta Declaración por la Democracia y la Paz. pic.twitter.com/y9gOHMDlNl — Susana Malcorra (@SusanaMalcorra) August 26, 2024

“Por tanto, el pronunciamiento del TSJ avalando los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro no tiene validez, además de ser inconstitucional”, remarcaron.

“Apoyamos los esfuerzos diplomáticos de facilitación para una

transición democrática, y creemos que, para ello, el régimen

venezolano debe respetar la soberanía popular expresada en las

urnas#, manifestaron.

Lo anterior, añaden, publicando “las actas de votación desagregadas para que sean sometidas a verificación independiente con presencia internacional, según lo manifestado por organismos internacionales y líderes de nuestra región y del mundo”.

Junto con Insulza y Muñoz, el comunicado fue firmado por Jorge Castañeda, José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu (México); Luis Gallegos (Ecuador); María Angela Holguín (Colombia); Eladio Loizaga (Paraguay); Susana Malcorra (Argentina); Rodolfo Nin Novoa (Uruguay); Aloysio Nunes (Brasil) e Isabel de Saint Malo (Panamá).

Recordemos que recientemente un alto funcionario electoral de Venezuela afirmó no haber recibido “evidencia alguna” de que Maduro efectivamente haya ganado las elecciones del pasado 28 de julio.

En entrevista con el The New York Times, Juan Carlos Delpino, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseveró no tener pruebas del supuesto triunfo del líder chavista, pese a que el organismo lo anunció como vencedor de los comicios.

De acuerdo al funcionario, el CNE “le falló al país” al declarar ganador a Maduro pese a no mostrar pruebas. “Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré”, sostuvo.