El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado por violencia de género por su expareja, Fabiola Yañez. La denuncia fue presentada el pasado martes, desde España, mediante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien de inmediato tomó medidas de protección en favor de Yañez para evitar que Fernández se acerque a ella.

La situación tomó un giro significativo cuando en las últimas horas el medio trasandino Infobae publicó imágenes y capturas de conversaciones de WhatsApp que evidencian el estado en que habría quedado Yañez tras recibir golpes presuntamente propinados por el exmandatario.

En estas imágenes, se puede ver a la ex primera dama con moretones visibles en el brazo y la cara, consecuencias de los incidentes de violencia.

“Todo el tiempo me golpeas”

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”, escribió Yañez en un mensaje dirigido a Fernández, acompañado de una foto de su ojo morado.

Estas palabras, junto con las imágenes, forman parte del expediente que sustenta la denuncia de Yañez.

En otra captura de la conversación, Yañez insiste: “Me volves a golpear. Estás loco“. En respuesta, Fernández intentó minimizar la situación diciendo: “Me siento mal”. Esta interacción fue solo una de las muchas que reflejan la tensa y violenta relación que se describe en la denuncia.

Investigación en curso tras denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

El juez Ercolini, al ser informado de estas pruebas, decidió abrir una carpeta paralela y darle participación a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial argentino. Los funcionarios de esta área contactaron a Yañez y le ofrecieron garantías en caso de que decidiera formalizar la acusación contra Fernández.

Finalmente, tras la denuncia formalizada, el juez dictó medidas restrictivas contra el expresidente, prohibiéndole salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Yañez afirmó que estaba siendo víctima de “terrorismo psicológico”, lo que llevó al juez a implementar estas medidas con mayor urgencia.

Uno de los próximos pasos en este caso será la declaración de Yañez, cuyo testimonio es clave en la investigación. Aunque aún no se ha fijado una fecha para esta declaración, se espera que ocurra en los próximos días.