El presidente Gabriel Boric se pronunció respecto a las elecciones en Venezuela, rechazando el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, sin reconocer tampoco a Edmundo González como presidente electo. El canciller Van Klaveren mencionó que "es probable" que González haya ganado, aunque "no lo podemos afirmar con certeza".

El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió este sábado a la postura del Gobierno sobre las recientes elecciones en Venezuela, las que según el ente electoral dieron como ganador a Nicolás Maduro y, según la oposición, a Edmundo González.

“Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”, declaró el mandatario en la red social X.

“Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”, agregó.

Boric “no reconoce” a Maduro, pero tampoco a González

El mensaje del jefe de Estado llegó tras reunirse con el canciller, Alberto Van Klaveren, y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri.

Recordemos que Gazmuri llegó este sábado al país tras ser expulsado junto al resto de la delegación diplomática chilena por el régimen venezolano, en lo que Boric calificó como una acción “intempestiva e injustificada”.

Pese a rechazar la proclamación de Maduro, el Gobierno de Boric tampoco ha reconocido como presidente electo a Edmundo González, como sí lo han hecho otros países del continente, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Uruguay y Argentina.

Previamente, Van Klaveren indicó que “es probable” que el candidato opositor haya ganado, aunque “no lo podemos afirmar con certeza, básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado”.

Una posición similar a la de países como México, Colombia y Brasil, quienes pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen las actas electorales.