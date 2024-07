La Unión Europea no reconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela que dieron por ganador a Nicolás Maduro, según declaró el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Borrell destacó la falta de transparencia en el proceso electoral, pues el Consejo Nacional Electoral solo presentó el 80% del escrutinio sin posibilidad de verificación independiente. La oposición también cuestionó los resultados. La UE insta a Venezuela a publicar y verificar las actas de votación para poder reconocer los resultados, reafirmando que la solución a la crisis debe ser a través de elecciones democráticas, con respeto a los derechos humanos.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió que la UE no reconocerá los resultados de los comicios venezolanos, en los que se dio por ganador a Nicolás Maduro, hasta que no se publiquen las actas y “sean verificadas”.

A través de un comunicado, Borrell -quien se mostró “preocupado” por la situación en Venezuela- remarcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “sólo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación”.

“Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”, sostuvo.

“Por otra parte, los datos que la oposición ha puesto al alcance del público ofrecen un resultado radicalmente diferente del anunciado por el CNE”, manifestó.

Junto con reiterar que las autoridades de Venezuela deben transparentar el proceso “mediante la verificación independiente de las actas”, agregó que la UE “exhorta” al CNE “a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales”.

“Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”, mencionó.

El jefe de la diplomacia europea recordó que “la UE ha siempre defendido que la vía para salir de esta crisis es la vía electoral y esa sigue siendo la solución”.

“Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión”, cerró.

En la misma línea, el gobierno de Estados Unidos llamó al régimen venezolano a “publicar de forma transparente y detallada los resultados de la votación”.

“Estados Unidos ha estado siguiendo de cerca las elecciones presidenciales de Venezuela que tuvieron lugar el domingo 28 de julio y los anuncios posteriores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.

“Seguimos pidiendo a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen resultados de votación completos, transparentes y detallados, incluso por mesa electoral”, puntualizó.