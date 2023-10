Argentina va a las urnas este domingo para elegir presidente en un clima de desconcierto tras la irrupción del fenómeno libertario en las primarias y en el marco de una inquietante profundización de la crisis.

Cinco candidatos disputan la primera vuelta, pero la atención se concentra en tres: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, según el orden de las primarias. También se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca elegirán gobernador y la Ciudad de Buenos Aires, jefe de Gobierno. Los primeros resultados se conocerán a las 22:30 horas.

La de este domingo es definitivamente la elección de la incertidumbre y la perplejidad.

Las encuestas ya no son una herramienta probada para medir qué está pasando en la sociedad, por lo que la incertidumbre se acentúa por la falta de instrumentos confiables para tomar el pulso de la opinión pública. La guía principal es la foto del 13 de agosto, que consagró a Milei como el candidato más votado en una elección de tercios, tres fuerzas en condiciones de igualdad separadas por apenas tres puntos porcentuales la primera de la última. Solo 700 mil votos.

En la última semana, las encuestas entraron en “estado de confusión”, como dijo el sociólogo Eduardo Fidanza, director de Poliarquía y columnista de Perfil. Con todo, las mediciones reproducen el escenario post PASO pero con algunas variaciones y, en casos, alternando el orden de llegada.

Las consultoras reconocen que esos números están en muchos casos en el margen de error. Se trata entonces de una elección abierta, en la que todo puede suceder.

Los encuestadores advierten que, así como Milei sorprendió en las primarias, no hay que descartar una sorpresa este domingo, otra vez un fenómeno que nadie había visto venir. Hay que contemplar que unos 11 millones de personas votaron en blanco o no fueron a votar en las primarias del 13 de agosto, que el voto de las fuerzas que no sortearon las primarias se redistribuye y que se vota en el exterior.

Pero lo incierto no sólo se reduce a lo estadístico. La aparición de Milei trajo con él un discurso antisistema con antecedentes en el mundo, pero desconocido hasta ahora en boca de un candidato con expectativas de llegar al poder en la Argentina. El voto a Milei y a su partido representa algo más que un voto castigo tradicional de la alternancia democrática. Con Milei ha llegado también una narrativa autoritaria, cargada de resentimiento y desprecio por los valores de la democracia.

La citada consultora Poliarquía dio a conocer esta semana un sondeo que indica que a la mitad de los habitantes de la Argentina les da igual que un gobierno no democrático llegue al poder con tal de que resuelva los problemas de la gente. Una definición inquietante, que acaso explique la aparición de Milei en momentos en que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, reflejo de la crisis del sistema de representación y la insatisfacción con el sistema político, un fenómeno que amenaza a las democracias liberales en todo el mundo y que se agudizó después de la pandemia.

Diez claves para prestar atención

1- La performance de Milei, el fenómeno de las PASO

Fue la sorpresa de las primarias. La duda es si el temblor que provocó se convertirá este domingo en un terremoto político. La mayoría de las encuestas lo ubican en el primer lugar de las preferencias. La emergencia del candidato de La Libertad Avanza relegó a Juntos por Cambio y a Unión por Todos en las primarias de agosto. En la última semana, Milei bajó algo el perfil. Ante la escalada del dólar, había dicho la semana anterior que esto favorecía su proyecto de dolarización. Está imputado en la justicia tras una denuncia del presidente Alberto Fernández. En los últimos días surgieron proyectos extravagantes desde sus segundas líneas, como el de la posibilidad de negar la paternidad o la de romper relaciones con el Vaticano. Ninguna encuesta lo vaticina, pero algunas voces arriesgan que podría ganar en primera vuelta.

2- La competencia entre las dos coaliciones por entrar a la segunda vuelta

Juntos por el Cambio y Unión por Todos llegaron segunda y tercera en las PASO. El peronismo, en su peor elección histórica: perdió 6 millones de votos entre las primarias de 2019 y las de 2023. Massa apostó todo a un programa de redistribución de recursos para recuperar el voto de sectores bajos y medios que se fueron con Milei: en un paquete de incontables medidas, eliminó prácticamente el impuesto a las ganancias, dispuso la devolución del IVA para los sectores más vulnerables -busca que su eliminación sea ley- y reforzó jubilaciones y planes sociales. Quedó solo en la campaña: el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se automarginaron. En el peronismo, como en JxC, entienden que la pelea de este domingo es por no quedar fuera del balotage. Les alcanza por ahora con superar al otro. Patricia Bullrich giró el discurso, dejó de enfocarse en el kirchnerismo y apuntó por igual a Massa y a Milei. Tuvo el mejor desempeño en el segundo debate y sumó primero a Carlos Melconian y, esta semana, a Horacio Rodríguez Larreta para fortalecer su equipo. Llegar tercero podría dar lugar a una descomposición de Juntos por el Cambio y a una implosión del peronismo. Ambos se verán forzados a renovar liderazgos.

3- El resultado en la provincia de Buenos Aires

No hay balotage y se gana por un voto. Es el principal distrito electoral del país y bastión del peronismo del AMBA, detrás de la candidatura de Axel Kicillof. Kicillof ganó la PASO provincial con el 36% de los votos. Llegó segundo Néstor Grindetti, con 33%; y tercera, Carolina Píparo, con 24%. El gobernador tomó distancia sin disimulo de Máximo Kirchner, primer candidato a Diputado por la provincia, y aludió a una renovación del peronismo, lejos de CFK. Un factor importante a tener en cuenta es el corte de boleta: en el caso de UxP, en algunos distritos llegó a superar el 50% en las PASO en detrimento de las candidaturas a gobernador y presidente y en favor de los intendentes.

4- El resultado en CABA

Es el tercer distrito electoral del país y bastión del macrismo. Jorge Macri busca un difícil triunfo en primera vuelta (Larreta necesitó balotage en 2015, pero no en 2019). En las Primarias, JxC obtuvo el 55% de los votos, sumados los de Martín Lousteau, a quien venció en la interna por menos de 3 puntos. Santoro, de UxT, llegó segundo con 22% y enfocó su campaña en atraer los votos de Lousteau. Ramiro Marra, de LLA (13%), aspira a desplazar a Santoro y entrar al balotage.

5- Los resultados en las provincias

El fenómeno surgió en el interior: Milei ganó 16 provincias, con fuerte penetración en las del norte y sur del país. Cuatro sin embargo se cuentan entre los principales distritos electorales: Córdoba (PJ), Santa Fe (PJ), Mendoza (UCR) y Tucumán (PJ). El fenómeno se dio en paralelo a una saga de triunfos de Juntos por el Cambio, que le arrebató durante este año al peronismo el control de cinco provincias: Santa Fe, San Juan, San Luis, Chubut y Chaco ¿Cómo van a actuar los gobernadores y jefes territoriales del peronismo? ¿Impedirán o facilitarán el corte de boleta, preservando a sus candidatos a legislador?

6- La asistencia y su impacto en el resultado

En las PASO votó el 70,45% del padrón. 11 millones votaron en blanco o directamente no fueron a votar. Se estima que un tercio de esos votantes podría ir a las urnas esta vez. Medio millón vota en el exterior y no lo hizo en las PASO. Y hay unos 700 mil votos que optaron por fórmulas que no pasaron las primarias. La asistencia ronda el 80% en una elección general desde 2011.

7- Las provincias que eligen senadores y la nueva composición del Congreso.

Ninguna fuerza quedaría con quórum propio si se repitieran los resultados de las PASO. La Libertad Avanza podría convertirse en protagonista de cualquier negociación parlamentaria, desplazando a los partidos provinciales y al llamado Bloque Federal. Son ocho las provincias que eligen senadores: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. De acuerdo a los resultados de las PASO, LLA podría conformar un bloque de 8 senadores.

8- Los resultados en Entre Ríos y Catamarca

Son las otras dos provincias que eligen gobernador. En Entre Ríos gobierna el peronismo desde 2003. Se impuso Rogelio Frigerio en la primaria de JxC, que llegó primera con el 46%, contra el 38% del peronismo. La coalición también encabezó las primarias para la categoría presidencial, con el 32%, aunque Massa fue el candidato más votado. Catamarca fue otra de las pocas provincias que no se dejaron seducir por la ola Milei. El peronismo se impuso en la categoría presidencial con el 42% de los votos, contra 25% del libertario. Raúl Jalil obtuvo el 55% en las primarias para gobernador y se encamina a la reelección.

9- El impacto en la economía

La noche de las PASO el dólar cripto, que opera 24/7, saltó un 10%. Al día siguiente de las primarias el Gobierno devaluó la moneda un 18%. Massa atribuyó la decisión a una imposición del FMI, el principal acreedor de la Argentina. El traslado a precios fue brutal: la inflación trepó en agosto y septiembre hasta los dos dígitos (12,4% y 12,7%), con aumentos por encima del nivel general en alimentos. En las últimas dos semanas hubo una suba descontrolada del dólar, que rompió la barrera de los $1.000. Massa la frenó con operativos policiales y con un virtual feriado bancario y la activación de un tramo del swap con China. Y Economía ratificó que el dólar seguirá fijo hasta mediados de noviembre, cuando habrá correcciones mensuales del 3%. Los economistas no coinciden en qué puede derivar un triunfo de Javier Milei y un resultado adverso para el Gobierno, esto es, que quede sin chances de llegar a la segunda vuelta. Hay quienes hablan en cualquier caso de una nueva corrección del tipo de cambio oficial (en $350, hasta noviembre, como informó el Gobierno) y una aceleración de la inflación. Economistas que están lejos de cualquier alarmismo admiten que estaríamos en el umbral de una hiperinflación.

10- Los acontecimientos post PASO

Cómo pueden influir en el voto peronista los escándalos de corrupción que estallaron después de las PASO en la provincia de Buenos Aires -los casos Chocolate e Insaurralde- es una de las preguntas para hacerse, pero hay otras, como si los debates confirmaron la tendencia del voto o la modificaron. O cómo influirán los juegos al límite de Milei sobre la cotización del dólar, su imputación en la justicia o la negación de los crímenes de la dictadura. Finalmente, la inquietud creciente que despierta su figura.

¿Balotage? ¿Punto final para las dos coaliciones que hegemonizaron la política en la última década? ¿Un presidente electo en primera vuelta? Las respuestas se sabrán al final de la jornada.