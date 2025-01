El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, se mostró “consternado” por la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de un comunicado, Mahamat -quien se desempeñó como Primer Ministro de Chad entre el 2003 y 2005- llamó al republicano a reconsiderar la salida de EE.UU del organismo de las Naciones Unidas.

“Estados Unidos, como miembro de la OMS, fue crucial en la configuración de los instrumentos y normas globales de la OMS sobre seguridad y bienestar de la salud pública durante las últimas siete décadas”, indicó.

“En África, Estados Unidos fue uno de los primeros y firmes partidarios del establecimiento de Africa CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África que trabajan con la OMS y los miembros mundiales de la OMS para detectar, prepararse, responder y recuperarse de las pandemias”, agregó.

