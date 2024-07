Al menos 229 personas, entre ellas niños, murieron por deslizamientos de tierra ocurridos el lunes en el sur de Etiopía, según confirmaron a EFE este martes autoridades locales, que elevaron la cifra de muertes después de contabilizar 157 en un primer momento.

“Hasta ahora se han encontrado los cadáveres de 229 personas entre los afectados por el deslizamiento de tierras, y el número de víctimas mortales puede aumentar aún más”, dijo a EFE Mesker Miteku, jefe del distrito de Gofa, donde sucedieron los hechos, en el sur del país y a unos 470 kilómetros de la capital, Adís Abeba.

Miteku afirmó que en principio el corrimiento de tierra afectó a nueve casas que se destruyeron tras las fuertes lluvias sucedidas la noche del domingo al lunes, lo que movilizó a residentes y Policía para tratar de rescatar a las personas que se habían quedado atrapadas.

En ese momento, se produjo un segundo deslizamiento de tierra mientras realizaban las operaciones de rescate.

El jefe del Comité de Respuesta de Emergencias de la zona de Gofa, Habtamu Fetena, declaró a medios locales que siguen buscando a los desaparecidos.

Los deslizamientos se produjeron este lunes hacia las 10:00 hora local (07:00 GMT), mientras miembros de la comunidad buscaban a posibles víctimas de las fuertes lluvias.

Según dijo al periódico etíope ‘Addis Standard’ un voluntario implicado en las labores de rescate, Kasahun Abayneh, se han encontrado hasta el momento diez supervivientes con vida que están recibiendo atención médica.

Las familias están reconociendo los cadáveres de los desaparecidos, mientras los cuerpos no reclamados están siendo enterrados en el mismo lugar, detalló Kasahun.

En un mensaje difundido en la red social X, Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), con sede precisamente en Adís Abeba, lamentó el accidente y ofreció sus condolencias al país.

“Nuestros corazones y oraciones están con las familias de los más de 157 vecinos que perdieron trágicamente la vida en deslizamientos de tierra devastadores tras las fuertes lluvias” en Gofa, declaró Mahamat, cuando la cifra oficial de fallecidos era 157.

“Nos solidarizamos profundamente con el pueblo y el Gobierno de Etiopía mientras continúan las labores de rescate para encontrar a los desaparecidos y ayudar a los desplazados”, añadió.

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región.

#Ethiopia: Landslide in #South_Ethiopia regional state claims the lives of more than 20 people

A landslide accident in #Gofa Zone, Kencho Shacha Gozdi district of the South Ethiopia regional state claimed the lives of more than 20 when it struck the area today at around 10 AM… pic.twitter.com/NDUZEmmuPx

— Addis Standard (@addisstandard) July 22, 2024