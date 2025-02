José Miguel Viñuela recordó los complejos momentos que vivió tras su salida de Mega en 2020, cuando el canal decidió no renovar su contrato y quedó sin trabajo.

Esto ocurrió justamente después del polémico momento que protagonizó con un camarógrafo a quien le cortó el cabello durante el matinal en vivo.

Ahora, después de un largo tiempo alejado de los canales tradicionales, firmó con Canal 13 para un nuevo programa llamado El Fenómeno.

En el marco de su regreso a la televisión, su pareja Constanza Lira fue portada en un diario nacional tras dar una entrevista donde repasó esa época y contó cómo empezó a afectar su salud mental.

Después, durante el programa Tal Cual, de TV+, el animador repasó los dichos de su cónyuge: “Esto fue cuando me pasó todo el episodio de Mega. Ustedes saben que yo tengo crisis de pánico”, aclaró.

“Me vino este episodio, me acuerdo perfecto, que tuve que ir a hacer un trámite a una notaría y había una fila de gente. Me pongo en la fila y empiezo a cachar que la gente me miraba y sentía que me miraban con mala cara. Me empezó a venir la angustia y me devolví a mi casa”, contó.

“Yo sentía que en ese minuto, la gran mayoría de la gente me odiaba o me tenían mala, por el tema que había pasado y fue angustiante”, explicó Viñuela.

Pese a aquella difícil época, dijo haberse sentido bastante respaldado por su pareja. “Me siento tan afortunado de tener una señora como la que tengo, que ha sido tremendamente apañadora en los buenos momentos y en los malos“, puntualizó.