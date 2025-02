Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Camila Andrade, exconductora de "La Caja de Pandora" en La Red, reveló en el programa web "Sin Editar" de Pamela Díaz que la productora detrás del espacio televisivo le debe parte de su sueldo tras su despido el año pasado, generando el descargo de Miss Mundo Chile. Andrade señaló que fue desvinculada debido a que el programa no se sostenía comercialmente y enfatizó que La Red no le adeuda dinero, sino la productora detrás. La exanimadora hizo un llamado directo a los responsables del programa para que le paguen lo correspondiente, destacando que también hay otros integrantes del equipo que aún no han recibido su salario.