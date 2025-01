Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El mexicano Ricardo Badillo, conocido como "MexicanoQl", llegó a la semifinal de Got Talent Chile, pero su mayor éxito lo ha alcanzado en TikTok con casi 700 mil seguidores, gracias a sus videos de humor que mezclan la cultura mexicana y chilena. Sin embargo, denunció haber sido menospreciado por el programa Sabingo de CHV, que lo invitó a participar en una sección conducida por Carmen Gloria Bresky. Badillo aseguró que lo hicieron esperar más de una hora y media, no sabían quién era, lo trataron con desdén y no lo entrevistaron. Ante esta experiencia desagradable, el comediante pidió no ser emitido en el programa de CHV.