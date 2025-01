Eliana Hernández, la recordada ‘Naná’ de Masterchef, reapareció en una emotiva entrevista con Página 7, donde habló de su presente a los 95 años.

La mujer, que vive acompañada de su familia, recordó lo que fue su paso por el estelar de Canal 13, asegurando que, de alguna forma, ayudó a empoderar a muchas personas de su generación.

“Con lo que hice, incentivé a todos los que tienen mi edad, porque no nos daban valor y ahora he visto publicidad que lleva gente de edad. Sirvió para levantar la vejez. Me conocen en todas partes. Me abrazan, me dicen ‘yo fui fan de usted”, indicó.

‘Naná’ de Masterchef

Asimismo, también se refirió a su salud, reconociendo que ha tenido problemas en el último tiempo. No obstante, deja en claro que se siente bien y quiere seguir activa.

“No quiero que nadie me tenga lástima. Me gusta seguir como yo me siento, con menos edad de la que tengo”, aseveró.

“Me gusta ser independiente, y cuando necesito de alguien, pido ayuda (a mi familia). Pero mientras lo pueda hacer, lo haré más lento, pero lo hago. Yo me siento bien y me olvido de la edad que tengo y las enfermedades. Ya hay que esperar hasta que Dios diga”, agregó.

Te invitamos a leer la entrevista a Naná en el siguiente enlace.