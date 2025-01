Fue en octubre de 2024 cuando María José Prieto reveló haber pasado por problemas económicos junto a su esposo, Cristián Campos, actor que fue denunciado por Raffaella di Girolamo, por supuesto abuso sexual.

Prieto indicó en ese momento que, en el último tiempo, tanto ella como su pareja estuvieron fuera de varios proyectos laborales.

En la oportunidad, la actriz sostuvo: “Desde la pandemia que está nefasto, no sólo cancelaron a Cristián, también me cancelaron a mí. Un año llevamos sin trabajar”.

Lo cierto es que, este martes, el programa Hay que decirlo analizó el cierre de la investigación contra Campos, exponiendo también las dificultades que ha vivido su cónyuge en temas de trabajo.

De hecho, fue Pamela Díaz quien develó una pasada conversación con la artista, quien le habría confidenciado detalles respecto a esta supuesta ‘cancelación’.

Pamela Díaz por María José Prieto

“Yo me la encontré en un desfile (…) Y efectivamente ella me dice ‘a mí me bloquearon de todo, absolutamente de todo, de todo los contratos, me dejaron el auto, agradecida de esa marca’. Y los compañeros no le hablaron más”, indicó la figura de TV.

“No la llamaron para nada más. Me dijo: ‘Imagínate que antes de que pasara todo esto, yo tenía una vida activa, trabajaba mucho, hacía mis clases de yoga, me iba bastante bien, también ayudaba a mucha gente, y de la noche a la mañana sin ningún peso"”, agregó.

Lee también... Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

Hay que señalar que, con el cierre de la investigación, Cristián Campos podría ser sobreseído en el caso.

El actor declaró ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago el pasado 11 de septiembre de 2024, en citación que se extendió por dos horas.