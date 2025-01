Un momento bastante conmovedor tuvo Andrés Caniulef en un capítulo del reality Palabra de Honor, al confesar que atravesó por una severa crisis personal al descubrir su orientación sexual.

La situación comenzó en una conversación de grupo, luego que Raimundo Cerda le hiciera una pregunta, sobre este tema personal.

Ante esto, el periodista decidió abrirse ante sus compañeros, asegurando que tuvo una infancia muy difícil.

“De niño si no estaba escondido en el baño estaba en mi pieza. Nunca interactuaba, nunca estaba en la mesa, entonces nunca supieron cómo manejar lo que me pasaba, porque nadie te lo enseña”, expuso en ese momento.

Tras eso, confesó cómo fue el proceso de contarle sobre la situación a sus padres, hecho que sucedió hace poco tiempo.

Declaraciones de Andrés Caniulef

“Recién a los 40 años me senté con mis papás a la mesa y les expliqué qué me había pasado. Porque hice crisis, llevé 40 años este peso, no pude más, y me lancé a un foso donde lo que pasó delante de mí me lo metí”, contó.

Hay que señalar que Andrés Caniulef se había sincerado sobre sus años de adicciones en 2022, durante una entrevista en el extinto programa Juego Textual.

“Es una despreocupación, la adicción tiene que ver con abandonarse. Comer deja de ser una prioridad. Yo colapsé, mi cuerpo no daba más y terminé desmayado en mi trabajo”, confesó en ese entonces.

“Empecé a sentirme vacío. Tuve la fortuna de cumplir todos mis sueños que me propuse cuando niño, había logrado todo eso, pero aun así me sentía vacío”, añadió.