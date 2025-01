Hans Malpartida, conocido popularmente como Miguelito, se sinceró sobre un difícil periodo de su vida, el cual tiene relación con maltratos que sufrió en un circo, donde era parte del staff.

Se trató de una compañía que operaba en Perú hacía el año 2006. El exMorandé con Compañía sostuvo que pasaba su día encerrado con llave.

“Me dejaban encerrado con llave y yo ni siquiera reclamaba porque estaba embobado viendo películas en cable, algo que nunca había tenido antes”, expuso.

De hecho, el comediante indicó que, en ese tiempo, le señalaron que no deseban que fuera visto por otras personas.

“No querían que nadie me viera. Temían que me fuera del circo porque para ellos yo era como su mina de oro”, indicó.

En el mismo programa, Miguelito sostuvo que fue ayudado por una amiga para dejar aquel circo. Años después llegó a Chile.

“Ella veía todo el maltrato que sufría y me dijo: ‘Miguelito, tranquilo, mañana te saco de aquí y te llevo con alguien que te ayudará”, recordó.

“Ella me dijo: ‘mañana, apenas salgan todos, tú te bañas, te vistes y me esperas que yo te llevo a conocer a mi amigo’. Yo le digo: ‘¿y cómo lo harás? ¿y si me dejan con llave?’. Me dijo: ‘yo me encargo de eso, tú tranquilo’”, concluyó.

Hay que señalar que Miguelito no será parte de la nueva versión de Detras del Muro en Chilevisión, al menos en un inicio.

La situación no se debe a roces con el resto del equipo, sino a que se encuentra de gira con Cirque du Soleil.