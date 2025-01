En el pasado capítulo de Que te lo digo, el panel analizó la última entrevista que Javiera Díaz de Valdéz, quien tiempo atrás acusó a su exesposo, Pablo de Mackenna, por deber pensión de alimentos. Una persona que habló en extenso de esto fue Catalina Pulido.

La actriz fue consultada por las últimas declaraciones de su colega, exponiendo una dura crítica hacia los denominados ‘Papito Corazón’.

Asimismo, puso en la palestra una compleja situación que ella vivió, al asegurar que una expareja suya le debió hasta 85 millones de pesos por este concepto.

“A mí nunca nadie me ha dado una pensión de alimentos. Tengo dos hijos con dos padres distintos y nunca nadie me dio ni un peso. Formalmente, por lo menos, jamás”, indicó al mencionado programa.

“¿Sabes lo que me pasa con los ‘papitos corazón’? Es que ellos pueden tener plata para carretear, para invitar no sé, a otra chiquilla a tomarse un copete, pero para los hijos no hay plata como dijo el señor (Mauricio) Israel. En cambio una, se tiene que hacer las lucas como sea”, agregó.

“Las mujeres siempre nos ingeniamos para hacernos las lucas, como sea. En cambio el hombre tiene una virtud de poder abortar en vida (…) A mí me quedaron debiendo $85 millones, con eso digo todo, pero ya, ya fue”, concluyó.

De hecho, en la misma instancia, Pulido habló de las últimas declaraciones de Pablo Mackenna, quien sostuvo que debe dos meses de pensión a Díaz de Valdés.

“En defensa de Pablo, yo sé que ha estado dura la cosa; pero bueno, puedes acercarte a los tribunales, dejar constancia. Lo que pasa es que cuando los tribunales ven una voluntad del padre del niño (…) te lo puede condonar”, expuso.

““Hay una cosa muy rara. A toda esta gente tan letrada, tan culta, tan educada y no saben cómo funcionan los Tribunales de Familia. Pero cuando ya entran en la ilegalidad y en la cosa media trucha, ahí es cuando uno se calienta”, concluyó.