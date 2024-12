Catalina Pulido es la invitada al nuevo capítulo de Podemos Hablar, en donde tendrá una extensa conversación con Diana Bolocco.

De acuerdo a un adelanto, al que accedió BioBioChile, la actriz habló en extenso sobre los últimos días de su hijo Sasha Von Knorring.

En este sentido, Pulido aseguró sentir bastante pena por la partida de su hijo mayor, quien estuvo varios días internado en coma.

“A veces amanezco bien, a veces amanezco un poco más triste, tengo angustia, rabia, pero en general estoy bien. He hecho un trabajo interno desde hace mucho tiempo, que si no lo hubiese hecho, no estaría en este minuto acá parada”, indicó.

Recordar que, cuando el muchacho estaba hospitalizado, la intérprete era parte del reality Palabra de Honor.

“Yo siempre tuve la pequeña fe que esto se iba a revertir, pero también había algo dentro de mi desde hace mucho tiempo, que él era una persona que no iba a ser muy longeva”, detalló.

De hecho, en la oportunidad habló del momento en que debió dejar el programa de Canal 13 para dedicarse al cuidado de su hijo. En ese entonces, el pronóstico fue nada alentador.

“Cuando yo llego y hablo con uno de los doctores, fue bien poco esperanzador el diagnóstico. A mí me dijo tiene prácticamente un 10% de posibilidades de sobrevivencia. Y cuando me dijo eso, yo recién ahí como que atiné… nunca me esperé algo así tan drástico”, comentó.

“La UCI se empezó a convertir en mi segunda casa porque en tres semanas yo estaba todos los días ahí”, añadió.

Fue así como, luego de tres semanas, Sasha Von Knorring falleció en el lugar. Tenía 28 años.

“Ese día me despedí de él y le dije guatón si tú quieres irte, váyase, no te voy a retener, eres libre de hacer lo que quieras… lo solté… falleció en mis brazos. Si Sasha llegaba a sobrevivir, iba a tener secuelas graves”, concluyó.