Fue en octubre pasado cuando Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz confirmaron el fin de su matrimonio, el cual se extendió por 32 años.

En ese entonces, la actriz aseguró en una entrevista: “Estoy separada. No estoy casada. Estoy separada desde febrero. Es la primera vez que lo digo”.

“(Con Rodrigo) estamos bien, seguimos trabajando juntos. Somos muy amigos, somos familia”, agregó.

Lo cierto es que la actriz estuvo el pasado martes en el programa Todo va a estar bien, donde conversó sobre varios temas con Eduardo de la Iglesia.

En este sentido, Pérez sostuvo que actualmente se encuentra en una nueva relación, asegurando que es algo que se dio de forma fortuita.

“No tenía ninguna necesidad ni ganas de encontrar a alguien, estaba conmigo, con mi familia, con mis niñas, con mis amigas”, indicó.

“Me encontré con una persona, pero no la busqué, se dio no más. No lo vi venir para nada, no lo estaba buscando. Llegó y ha sido hermoso, pero no tuve esa necesidad de las citas a ciegas”, añadió.

“Es la primera persona con la que salí, no salí con nadie más en 10 meses, no conocí a nadie, solo estaba con mis amigas y fue la primera persona que llegó, y está bien”, concluyó.

Hay que señalar que Rodrigo Muñoz habló de este proceso en noviembre pasado, aseverando que estaba siendo difícil para él.

“Hay que separar las cosas. A Claudia la admiro mucho como actriz y creadora. Entonces, no porque tengamos un conflicto personal vamos a eliminar esas cosas”, sostuvo en una entrevista.

“Lo que más me afecta es la soledad. Yo soy muy sociable, familiar y eso es lo que más cuesta. Ella y mis hijas han entendido eso y tratamos de compartir juntos en la medida de lo posible”, cerró.