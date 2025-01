Pamela Díaz desmintió un romance con el senador Felipe Kast durante su participación en Podemos Hablar, afirmando que solo mantienen una amistad. La animadora de Hay que decirlo reveló estar soltera y enfocada en su carrera. A pesar de halagar al político, indicó que no está en una relación actualmente. Otros invitados al programa fueron Kike Morandé y Álvaro Salas.

Pamela Díaz estuvo en el pasado capítulo de Podemos Hablar, donde conversó con Diana Bolocco sobre varios temas ligados a su vida más personal.

En este sentido, Bolocco preguntó insistentemente a ‘La Fiera’ respecto a un posible vínculo amoroso con el senador Felipe Kast, con quien ha sido vista en algunas ocasiones.

En este sentido, Díaz indicó que conoce al parlamentario y ambos mantienen una amistad, aunque negó que tengan una relación amorosa.

“Lo estoy pasando bien, estoy en un momento importante de mi vida, que lo esperaba, porque estaba trabajando para esto”, indicó.

“El tema con Felipe viene de hace tiempo. Yo dije que tenemos una amistad, nos estamos conociendo, buena onda. Pero de ahí a que somos pareja, nada de eso”, agregó.

Relato de Pamela Díaz

De hecho, en ese momento la actual animadora de Hay que decirlo confesó estar soltera y en un buen momento profesional.

“Yo lo encuentro guapo, estupendo, pero voy a decir porque estoy en un proceso de mi vida muy especial. Hasta el momento estoy soltera, lo estoy pasando muy bien”, contó.

“Me cuesta decir que estoy con alguien, porque no estoy con alguien. No te puedo decir que sí o que no, hay que ir viendo”, finalizó.

Hay que señalar que otros invitados al estelar de Chilevisión fueron Kike Morandé y Álvaro Salas.