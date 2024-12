Poco más de una semana alcanzó a estar fuera de pantalla María Paz Arancibia, la experiodista de CHV, quien hizo noticia tras unirse a la plataforma de contenido erótico, Arsmate.

Esto, pues, este jueves, tal como lo dejó entrever a BioBioChile, debutó en el programa de farándula de TV+, “Sígueme“, donde se unió como panelista.

Al respecto, la profesional declaró: “Me siento feliz, muy agradecida de la oportunidad, llena de contenido y de muchos chismes”, según recogió Página 7.

“Me parece una decisión muy valiente, arriesgada, pero yo creo que eso habla de la seguridad y de la confianza que tengo en mí en estos diez años de trabajo que hice en las noticias, que, además, es un trabajo muy arduo, así que ahora me quiero relajar y me quiero reír mucho“, añadió.

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de polémicas, pues tuvo un pequeño roce con Daniela Aránguiz cuando esta se refería a su vista a Jorge Valdivia en la cárcel.

“¿Sientes que Jorge (Valdivia) se calma (…) qué siente cuando te ve?”, le preguntó son entusiasmo, a lo que Aránguiz le contestó tajantemente.

“Lo acabo de explicar, no sé si tú me escuchaste, pero dije que todo lo que viví con Jorge en ese momento me lo voy a reservar para mí y no voy a decir ni cómo está, ni cómo lo vi, yo creo que es algo super íntimo y personal”.

Pero en ese momento la experiodista de CHV intervino nuevamente consultándole por la elección de la fecha, a lo que Aránguiz contestó: “No tengo nada más que decir, es una fecha bonita, ¿tú me quieres preguntar algo?”, dijo hablándole directamente a Michael Roldán. Tras ello, en esa sección del programa, no volvieron a cruzar palabras.