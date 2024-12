María Paz Arancibia, experiodista de CHV, se despidió de la estación televisiva tras más de 10 años en el equipo de prensa, revelando en redes sociales mensajes de despedida de sus excompañeros. Aunque surgieron rumores sobre su salida vinculada a la plataforma erótica Arsmate, Arancibia aclaró a BioBioChile que renunció voluntariamente, reconociendo que su incursión en la aplicación influyó en su decisión de explorar nuevas oportunidades. La periodista expresó que sentía que su etapa en prensa estaba por cerrarse y que su futuro laboral dará un giro positivo. Aunque no descarta regresar a la televisión, esta vez en un programa de farándula, Arancibia afirmó con humor que no planea abandonar su carrera periodística.

La ahora experiodista de CHV, María Paz Arancibia, dejó la estación televisiva este martes, tras más de 10 años en el equipo de prensa.

La noticia se reveló luego de que la comunicadora replicara una serie de mensajes de sus excompañeros de canal en sus redes sociales, donde le dejaron sus mejores deseos.

No obstante, pese a que varios rumores vinculaban su salida del canal por su unión a la plataforma de contenido erótico, Arsmate, Arancibia afirmó en conversación con BioBioChile que se retiró voluntariamente de sus funciones.

“Fue voluntario y de mutuo acuerdo”, señaló, aunque admitió que su incursión en la aplicación influyó en su decisión: “Fue una decisión 100% personal, pero, desde luego, Arsmate influyó”.

“Porque me di cuenta de que tenía ganas de hacer otras cosas. Explotar mi sensualidad, sí, aunque eso siempre lo había hecho, pero también ha sido entretenido ser y no hacer la noticia”, aseguró a nuestro medio.

Así mismo, María Paz Arancibia declaró que presentía que su etapa trabajando en prensa estaba por cerrarse, y que sabía que su incursión en la plataforma daría un giro a su vida laboral.

“Confié en el proceso y resultó lo mejor. Una salida de mutuo acuerdo que me permitirá enfocarme 100% en la reinvención. No me dan miedo los cambios, tampoco los fracasos, pero sé que el futuro se viene cargado de buenas nuevas para mí”, dijo.

No obstante, la experiodista de CHV no cerró la puerta a volver a la televisión, pero esta vez en un programa de farándula: “Me imagino en un panel de espectáculos tipo SQP o algo así. Y, espero, lo antes posible, volver a los medios. No pretendo dejar de ejercer mi carrera, Chile se lo perdería”, aseguró con humor.