La conductora de “Only Fama”, Francisca García Huidobro, y el panelista de “Todos somos técnicos”, Johnny Herrera, protagonizaron los momentos más denunciados al Consejo de Televisión Nacional (CNTV) durante noviembre.

De acuerdo a la estadística compartida por la institución, mientras la “Dama de hierro” reunió 195 reclamos, el exfutbolista de Universidad de Chile, suma 120 denuncias.

En el caso de García Huidobro, los reclamos al CNTV se deben al intercambio que tuvo con la modelo y abogada, Romina Sáez, durante el programa de farándula de Mega.

El cruce de Francisca García Huidobro y Romina Sáez en “Only Fama”

Cabe recordar que la ex Mekano acudió al espacio de televisión para abogar por su amiga, Cathy Barriga, quien se encuentra en prisión preventiva por el delito de falsificación de instrumento público.

En ese entonces, luego de percance que la llevó a dejar el estudio para luego retornar, la animadora le dijo sin reparos: “Voy a decirte algo que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no creo que seas tan amiga de Cathy Barriga, creo que fuiste a buscar mocha y prensa donde alguien que no es tan cercana a ti. Está bien, cada una hace su negocio donde mejor le conviene”.

Esto provocó que el público la acusara de “vulnerar la dignidad de Romina Sáez (…) Trato vejatorio, humillante y agresivo de Francisca García-Huidobro”, consigna CNTV.

Johnny Herrera y amenaza a Daniel Arrieta en Todos somos técnicos

El otro que se llevó el segundo lugar en cantidad de denuncias fue Johnny Herrera, quien sumó 120 reclamos entre cuatro momentos vividos en “Todos somos técnicos” de TNT Sports.

Sin embargo, los que causaron más polémicas fueron la ocasión en que el exfutbolista de Universidad de Chile comparó burlescamente a Arturo Vidal con el humorista Bastián Paz, quien tiene Síndrome Cerebeloso, por su forma de hablar.

Por este episodio recibió nada menos que 64 denuncias, por emitir “comentarios ofensivos y se burla de las personas con discapacidad (…) Una conducta que falta el respeto y es discriminatoria”.

Pero este no fue el único episodio denunciado y protagonizado por Herrera. Todo se dio cuando en el mismo programa el futbolista tuvo un tenso cruce con Daniel Arrieta, a quien terminó amenazando: “Ubícate o nos vamos a las manos”. Este momento recibió 12 reclamos por “demostrar poco control e incitar al odio y a la violencia”.

Jordi Castell y Miss México

Otro que aparece en la lista es Jordi Castell, por sus dichos contra la Miss México durante el Miss Universo, donde dijo: “Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien (…) por qué no”.

Esto le valió 16 denuncias por “emitir comentarios machistas, misóginos, racistas y violentos hacia las mujeres. Comentarios que fomentan el bullying y la discriminación”, consigna el CNTV.