Francisco Javier Enrique Morandé, más conocido como Kike Morandé, reconoció que fue dolorosa su salida de la televisión, tras el término de su programa “Morandé con Compañía”, luego de las críticas que se levantaron en su contra y su show en medio del denominado estallido social.

Así lo reveló en el programa “Podemos Hablar” de Julio César Rodríguez, quien entrevistó al exconductor de televisión.

Por 20 años, “Morandé con Compañía” estuvo al aire los viernes en la noche por las pantallas de Mega. Diversas figuras de la farándula pasaron por el programa, como por ejemplo Carla Ballero, Marlen Olivari, el comediante Christian Enríquez “Ruperto”, entre otros.

Tras una serie de críticas en contra del animador y la dinámica de su programa, que cada vez fue bajando su cantidad de secciones y al último se limitó a sketchs de humor como el recordado “Muro” o “La Escuelita”. Finalmente, Mega confirmó el fin del programa en 2021, algo que impactó a los seguidores del show y sus integrantes.

Kike Morandé: “Me dolió”

Morandé pisó el escenario e inmediatamente Julio le preguntó, “¿Qué sentiste cuando te llaman por teléfono y te despiden de Mega?”.

“Mira, más que nada fue fome, yo llevaba 21 años en el canal, entonces el único que tenía apego era yo hacia el canal (…) pero también vino todo esto, de que salía en las calles ‘que muera el Kike’, ‘liberen a los enanos’, que la cuestión, entonces se armó un cuento que era tremendo que yo creo que ya va en retirada porque era bien ridículo”, respondió el Kike.

A la pregunta agregó, “¿si me dolió la ida de la tele?, me dolió porque, no sé, éramos tanta gente con una productora que servimos por tantos años al canal, y tener que decirles esto se acaba, y no me dieron ni siquiera ‘quiero que hagamos uno más para ver cómo indemnizas a tu gente’. Me llegó el guascazo y me costó“.

Kike Morandé añadió que luego del término del programa fue a otros canales, pero le fue mal, ya que “no era el momento, ningún canal se iba a atrever, porque había estigmas ‘que el Kike’, ‘el momio’, el cuánto me decían, misógino, xenófobo”.

El niño símbolo

Posterior al denominado estallido social, diversas críticas se levantaron en contra del animador y su programa, por mucho del contenido que emitía.

Mujeres en ropa interior y su conocido humor negro eran parte de las críticas, cuyo principal foco se centraban en Morandé, como líder del show y la productora a cargo.

Sobre ese periodo, Julio César le preguntó si se convirtió en el “niño símbolo”, de dicho época, a lo que el Kike respondió “en un minuto de la vida yo era lo que todo el mundo quería ser (…) en un minuto, cuando viene esta moda de destrozar todo lo que está establecido para generar personajes nuevos, obvio que pasé a ser un meme, el que no puede estar, el que hay que botar”.

Pese a que reconoció que no tomó en cuenta las críticas, dijo que la situación con los canales le afectó. “Para los canales no era bueno tenerme a mí. Yo me creía más de lo que era parece”, reconoció.

Acusaciones de misógino, xenófobo y machista

“¿Era Kike Morandé machista y homofóbico o era una caricatura?”, consultó Julio. “Lo más caricatura que he visto en mi vida”, señaló el Kike, quien aseguró que cuando comenzó el programa era el que tenía más diversidad en su momento en la televisión, asegurando que siempre trabajó con transformistas, los que, indicó, eran sus amigos.

Sobre las acusaciones de misógino, dijo “cómo voy a odiar a las mujeres, me encantas las mujeres, las encuentro simpáticas, trabajan conmigo más mujeres que hombres”.

También recordó su tiempo trabajando con Gonzalo Cáceres, quien participó en muchos de los sketchs del programa. Sobre las personas con acondroplasia, más conocido como enanismo, que eran parte del show, manifestó que “a los enanitos les sacamos hasta una ley“.

“Nunca me excedí con nada, con ninguna mujer”, enfatizó y añadió que el papel de “patrón de fundo” era un juego, parte del personaje que realizó al interior del programa. “Yo hubiera sido patrón de fundo, sería rico, pero nunca pensé que se me iba a acabar”, indicó.

Independiente de sus declaraciones, varias figuras de la televisión reconocieron actitudes cuestionables del programa, incluso fuera de pantallas. Una de ellas fue la exganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, quien aseguró que cuando trabajaba como extra de “El Muro”, veía a Kike Morandé besando en la boca a muchas de las integrantes.