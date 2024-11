Durante este jueves se filtraron varias imágenes de las grabaciones del live action de la película Moana, exitosa producción de Disney que fuera estrenada en 2016, con un Dwayne Johnson que es clave.

De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención fue ver al actor de 52 años interpretando al semidiós Maui.

No obstante, la situación tampoco es del todo nueva, ya que el hombre detrás de ‘La Roca’ dio voz al mismo personaje hace ya ocho años.

Dentro del casting también destaca la actriz australiana Catherine Laga’aia, quien tendrá el rol principal.

Johnson había confirmado ser parte del proyecto hace poco más de un año, durante una conversación en el show de Jimmy Fallon.

“Soy el Maui de la vida real. Muchas gracias chicos, estoy muy emocionado con esto. Es una forma de rendir homenaje a mi herencia y cultura polinesia, como también a una historia increíble que resuena en todo el mundo, especialmente entre las chicas jóvenes”, indicó en la oportunidad.

The first set photos of The Rock playing Maui in the live Moana movie!

📸: @UnBoxPHD pic.twitter.com/0BjeF2vWDS

— Matt Desmond (@DisneyScoopGuy) November 20, 2024