Íñigo Urrutia tuvo varios pasos por teleseries emblemáticas de TVN, entre ellas la recordada Amores de Mercado (2001), la cual tendrá un remake llevado a cabo por Mega.

Por lo anterior el actor, que interpretó al joven Esaú en aquella ficción, expresó su opinión sobre la serie de remakes que ha efectuado el canal privado, mostrándose contrario a estos proyectos.

Crítica de Íñigo Urrutia

“Es un despropósito empezar a hacer remakes de teleseries que fueron buenas, cuando hay otros guionistas y otras historias tal vez más interesantes o más contingentes que se pueden contar hoy día sobre todo en un medio tan masivo como es la televisión”, indicó.

Por otro lado, Urrutia evitó opinar respecto a lo que será su antiguo personaje en la reciente novela, que será llevado a cabo por Diego Boggioni.

“No lo he visto, soy de esos actores que no tienen tele así que no sé cómo es su trabajo. Espero que sea lindo. Y nada, todo bien por los compañeros, bacán tener pega y hacerlo. Es entretenido”, expuso.

“Bacán que todos los compañeros tengan trabajo y ojalá que se busquen nuevas historias que puedan hacerse y contar”, cerró.

Por último, también expresó su opinión sobre las críticas y comparaciones que personas, de forma anticipada, han hecho sobre Amores de Mercado 2.

“La gente en redes sociales crítica. Pero para mí, no pesco. Me da igual, la gente que hable lo que tenga que hablar. Puede gustarle o no. Nadie es monedita de oro”, cerró.