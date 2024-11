Daniel Fuenzalida fue parte de los animadores que más presencia tuvo en la animación de la pasada Teletón, tanto en el teatro como en el cierre de la Quinta Vergara.

De hecho, también fue uno de los comunicadores que más loas recibió durante el pasado sábado por la noche, cuando estuvo junto a Karen Doggenweiler en el escenario.

Fue por esto que el ‘exHuavo’ agradeció el apoyo a través de un mensaje en redes sociales, en el cual se emocionó.

“Quiero agradecer tremendamente el cariño mostrado en las redes sociales y en las actividades que hice por la Teletón. La verdad es que estoy impactado por la buena onda de los comentarios”, indicó.

“Esta vez, sí, me tocó un papel más protagónico, pero yo siempre he aceptado donde me pongan. También me tocó mucho ir a terreno este año y ahí el cariño de la gente fue impresionante”, añadió.

Mensaje de Daniel Fuenzalida

Asimismo, tuvo palabras para su compañera en el podcast Cómo están los weones, Rosario Bravo.

“Se la jugó, fue la única que estuvo las 24 horas ahí en el teatro porque hubo algunos enfermos y relevos. Un tremendo abrazo para ella, que era su primera Teletón y puso todo lo suyo”, concluyó.

Hay que señalar que la cruzada logró una meta de $40.502.617.946.