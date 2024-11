La defensa de Roberto Cox a Jorge Valdivia y los comentarios de Jhonny Herrera sobre Carlos Palacios destacaron como hechos televisivos más denunciados en octubre, según el informe del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Herrera calificó a Palacios de "piñiñento" y "pelagato" por declinar una convocatoria a La Roja, mientras que Cox generó controversia al defender a Valdivia, acusado de violación, argumentando que no necesitaba drogar a mujeres para seducirlas. Ambos episodios acumularon denuncias en análisis por el CNTV, junto con otras polémicas como un capítulo de la teleserie "Juego de Ilusiones" por contenido inapropiado.

Así lo reveló el informe publicado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en su sitio web.

Con un total de 327 denuncias recibidas durante el mes recién pasado, el ex arquero de Universidad de Chile recibió 15 reclamos en su contra.

“Piñiñento” y “pelagato”

Todo se dio cuando el futbolista fue llamado a jugar por La Roja en medio de las clasificatorias al Mundial Norteamericano 2026, sin embargo, este declinó.

Fue luego de participar en la cita contra Brasil que Palacios fue nuevamente convocado para el duelo contra Colombia, sin embargo, antes dejó la concentración y se abstuvo de participar aludiendo a motivos personales.

Esto se prestó a debate en el programa de TNT Sports, Todos somos técnicos, donde es panelista Herrera. Ahí el arquero calificó al jugador de Colo Colo como “piñiñento” y “pelagato”.

“Si te llaman, tienes que estar. Por último, que lo diga alguien que ganó algo, no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la selección“, dijo en esa ocasión.

Por ello, actualmente las denuncias se encuentran en análisis del CNTV.

La defensa de Roberto Cox a Jorge Valdivia

Otro episodio que fue denunciado a la organización fue cuando se reveló la denuncia por violación contra Jorge Valdivia por parte de una tatuadora.

El tema se prestó a debate en el matinal de CHV, Contigo en la mañana, donde el panelista Roberto Cox tuvo polémicas palabras en defensa del ex seleccionado nacional.

“Muchos hombres, para poder llegar a esa relación sexual, abusan de sustancias y alcohol, porque no encuentran otra forma de llegar a la relación sexual si no es a través de eso”, dijo en relación con la demanda contra el “Mago”, quien fue acusado de haber drogado a la mujer.

Sobre lo mismo agregó: “Hay quienes dicen que este es el modus operandi de Jorge Valdivia: darles trago para someter a la víctima. Y yo digo que el Mago Valdivia no necesitaba algo así si quería, finalmente, seducir a una chica. El Mago, por ser el Mago Valdivia, (…) yo creo que no tenía necesidad de andar dándole copete a las mujeres para lograr sus intenciones sexuales“, aseguró.

En su momento, su argumento provocó un cruce con los animadores del programa, pero también fuera de la pantalla, pues hasta ahora el episodio ha recibido 12 denuncias en el CNTV.

Por otro lado, un capítulo de la teleserie de Mega, Juego de Ilusiones, también recibió poco más de una decena de denuncias por el contenido de sus escenas.

Tal como detallan los televidentes, la producción emitió “contenido inapropiado para menores de edad dentro del horario de protección, con altos niveles de violencia, truculencia y crudeza, normalizando las mafias y el crimen; Imágenes explícitas de tortura a una mujer con daños físicos y mutilación de piezas dentales, lo cual promueve e incentiva a delincuentes a imitar dichas actitudes”.

En el mismo ranking de octubre presentado por el CNTV se encuentra el spot publicitario de la Asociación de AFP Chile, Yo quiero elegir, el cual fue catalogado por los espectadores como “publicidad engañosa”.