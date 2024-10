Ya en su recta final, el reality ¿Ganar o Servir? de Canal 13, definió a sus finalistas que competirán por el primer lugar el próximo domingo.

En el último capítulo al interior de la casona, se definió las duplas que competirían para llegar a la gran final.

Gracias a la votación del público, Pancho Rodríguez fue uno de los elegidos, junto con Faloon Larraguibel, dejando de lado a un molesto Luis Mateucci, quien no logró llegar a la última competencia para disputar el trono contra Pangal.

Por su parte, al ser la semifinalista con mayor apoyo del público, Oriana Marzoli tuvo el privilegio de escoger a su oponente y, para sorpresa de todos, eligió a Pancho, teniendo que competir Faloon contra Pangal, en el segundo duelo de semifinal.

Primera competencia: Oriana v/s Pancho

El enfrentamiento entre Pancho y Oriana fue el primero en desarrollarse, y ambos competidores debieron superar un circuito desafiante. Desde el inicio, la competencia fue sumamente pareja, donde Oriana estuvo muy cerca de Pancho en casa paso.

Sin embargo, fue Rodríguez quien logró imponerse en el último tramo, alcanzando la espada de la victoria y proclamándose como el primer finalista de ¿Ganar o Servir?.

“Siento la responsabilidad de darle a la gente lo que está esperando: la mejor final de la historia de los realities. Y voy a asumir el compromiso”, dijo.

Segunda competencia: Faloon v/s Pangal

La competencia continuó más tarde con el segundo duelo entre Pangal y Faloon, el cual se realizó con el mismo recorrido utilizado previamente, donde Faloon mantuvo un impresionante ritmo, persiguiendo de cerca a Pangal.

No obstante, en esta oportunidad ganó el deportista, quien esperó a su rival, hasta que completara el recorrido antes de alzar la espada de la victoria, transformándose en el segundo finalista.

“Cuando Pancho entró me dijo que no ha nacido el humano que le gane, y le respondí que es porque en Perú no hay un Pangal. Por eso lo voy a dar todo para que sea la mejor final de la historia de los realities”, declaró.

Decidido los nombres de los jugadores que disputaran el primer lugar, los competidores salieron de la casona, cerrándose definitivamente las puertas del reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?.