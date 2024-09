En el capítulo de este martes de Ganar o Servir se mostró una nueva competencia por equipos, donde “Resistencia” logró superar a “Soberanos” tras un error de Pangal Andrade, su capitán.

Los competidores debían sortear una serie de pruebas, tales como un laberinto, cruzar una piscina llena de agua caminando sobre una cuerda y desplazarse dentro de una rueda. Sin embargo, la parte que causó más dificultades fue cuando tenían que acomodar una serie de monedas de madera por colores en seis columnas.

Tal como se indicó antes el inicio de la prueba, cada participante debía desbloquear una moneda quitándole una tuerca que la apretaba contra el tablero. Tras ello, el último en pasar debía ordenar las seis columnas de monedas bajo las flechas que señalaban el color correspondiente.

Aunque Pangal Andrade fue el primero lograr el objetivo, olvidó acomodarlas bajo las flechas, lo cual fue advertido por producción cuando terminó. Tras esto, tuvo que volver a comenzar, sin embargo, esto le dio tiempo a su contrincante, Francisco Rodríguez, de terminar la prueba antes, dándole la victoria a “Resistencia”.

Esto generó gran molestia en Botota Fox, quien fue cedida por el equipo de Faloon Larraguibel justo antes de comenzar la competencia. La transformista no dudó en restregarle su error al deportista.

“Yo pensé que no era con flechas”, se justificó Andrade apenas terminó la prueba. “¡Hueón era con flechas, lo dijeron 20 veces!”, le recriminó Botota a viva voz.

“Dijeron 20 veces, tiene que ser con flechas”, insistió la también comediante. Sin embargo, Gala Caldirola salió en defensa de Andrade, lo que terminó por calentar aún más los ánimos.

“En una que falle Pangal, que siempre nos salva en las competencias, tampoco le podemos decir absolutamente nada”, excusó la española.

“¡Por qué mierda no toman atención! Tú hiciste lo mismo. Yo no he fallado, yo presto atención (…) Al Pangal le dijeron, la flecha tiene que estar… no escuchan”, continuó alegando.

“Hazlo tu sola entonces”, le dijo Caldirola. “Lo hago y te gano”, le aseguró Fox a los gritos. “¿Terminaste con el show?”, le interpeló la española cuando continuó gritando, a lo que la transformista se negó.

Tras ello, cuando los equipos compartían sus impresiones de la competencia, Pangal asumió su error y pidió disculpas a sus compañeros, no sin antes lanzar: “Si me hubiera fijado en los colores lo hago en un minuto”.