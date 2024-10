El alcalde reelecto de Maipú, Tomás Vodanovic, obtuvo una aplastante victoria con el 70,04% de los votos en las elecciones 2024, dejando muy atrás a su oponente Enrique Bassaletti, quien solo consiguió el 17,40%. Por ello, durante una entrevista en vivo, el alcalde se vio incómodo al ser consultado sobre el llamado \'voto hormonal\' que una candidata opositora mencionó en relación a su popularidad. Vodanovic respondió que no contribuye al debate político y destacó que la gente evalúa el progreso de su comuna más allá de cuestiones mediáticas, reconociendo el apoyo como un respaldo a su gestión.

Durante la jornada, el alcalde reelecto, Tomás Vodanovic, se incomodó tras la pregunta en vivo que le realizaron sobre el ‘voto hormonal’, el cual una candidata opositora relacionó, tras la popularidad del edil.

Ya finalizada las elecciones y con los resultados totalmente entregados, las noticias fueron positivas para el actual alcalde de Maipú, quien seguirá por otros cuatros años al mando de su comuna.

Aquello porque Tomás Vodanovic, fue uno de los candidatos en Chile que más votos obtuvo en estas elecciones 2024, con el 70,04%, en comparación con su opositor, Enrique Bassaletti, quien solo logró 17,40% de votos.

Vodanovic sobre ‘voto hormonal’

Tras su resultado y durante la jornada, Vodanovic estuvo en vivo conversando con el matinal Tu Día, de Canal 13, donde fue consultado por José Luis Repenning, sobre el ‘voto hormonal’.

Recordemos que en una entrevista con Meganoticias, la candidata a alcaldesa por Maipú, Yenifer Cerpa, aseguró que el actual alcalde de la comuna, mantenía un gran respaldo electoral, debido a aquel tipo de voto.

En el programa Indecisos del medio citado, explicó que el “voto hormonal es un voto femenino por la condición física de la cual él dice que lo retan sus asesores, él la utiliza a su favor y la ocupa en muchos medios de farándula”, comentó.

En ese contexto y tras ser consultado directamente por el periodista, Vodanovic aseguró que aquello no contribuye al debate político.

“A mi no me gusta entrar en polémica, ni contestar esas cosas porque de verdad no le contribuye en nada al debate político”, dijo.

“No contribuyen al debate político”

“Yo me rio, me da lo mismo, pero también creo que es importante no tomar a la ligera la conciencia con la cual vota la gente de Maipú, pensar que se mueven por razones de esa índole…”, continuó explicando.

@tudia13cl ¿Qué opina el Alcalde Vodanovic del "voto hormonal"? 🤔 #tudia13 ☀️de LUNES A VIERNES desde las 8:00 horas por las pantallas de #Canal13 y www.13.cl 💻🖥️📱 ♬ sonido original – tudia13cl

“La gente evalúa finalmente para el voto de alcalde, independiente de la comuna, es como su comuna a avanzado en los últimos años, como se ha hecho la pega, más allá de la contingencia política, de la repercusión mediática que quizás pueda tener fuera de los límites comunales”, aseguró.

Por último fue tajante en asegurar que los vecinos, “evalúan por como ha mejorado o empeorado su calle, su plaza y en ese sentido creo que el resultado es un reconocimiento a la pega“, concluyó.