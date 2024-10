Desde temprano Canal 13 confirmó que José Luis Repenning fue designado como vocal de mesa, en un local de la comuna de Providencia.

De hecho, el animador había sido de los primeros en arribar hasta el Instituto de Humanidades Luis Campino. No obstante, con el paso de las horas hubo un inconveniente en el mencionado recinto.

Esto debido a que, por falta de vocales de otras mesas, el comunicador debió ser cambiado de ubicación, hasta la 214.

José Luis Repenning es vocal de mesa

Resignado, debió tomar sus pertenencias y trasladarse hacia el nuevo lugar, donde tuvo que repetir el proceso de instalación de la mesa.

“No salí en la primera vez, entonces como que yo me relajé no más, como siempre, y me metí al Servel y de repente veo que sí estaba”, indicó este sábado a Canal 13, su estación de TV.

“Llamé por teléfono ese mismo día: ‘Salí vocal de mesa y yo tengo que trabajar, porque yo trabajo en servicios informativos, periodísticos. (Me respondieron) Lo siento mucho, ya no”, agregó con evidente resignación.

Hay que señalar que, pasadas las 11:00 horas de este jueves, Servel confirmó que la instalación de mesas iba en el 99,83%.

Recordar que los vocales que se ausenten de la función se exponen a multas entre las 2 y 8 UTM.