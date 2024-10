Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En plenas elecciones municipales y regionales, un insólito suceso fue descubierto en el Estadio Monumental, donde se reveló que un vocal de mesa tenía una orden de detención vigente. El comandante Miguel Basualto Zurita confirmó la situación, indicando que tras la corroboración pertinente, se autorizó la detención del individuo sin que esto afectara el funcionamiento normal de la mesa, ya que contaba con el número mínimo requerido de vocales. A pesar de que no se han revelado detalles sobre el delito asociado a la orden de detención, se destacó que la misma data del año anterior y que el sujeto no opuso resistencia, asegurando que el incidente no perturbó el proceso electoral en el recinto.