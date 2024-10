Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Desde este sábado y hasta el domingo se llevarán a cabo las elecciones para elegir alcaldes, gobernadores, consejales y consejeros regionales, pero un foco de atención es la constitución de mesas electorales, donde se requiere que los cinco vocales estén presentes antes del inicio de las votaciones, pudiendo ser sustituidos por votantes si alguno no se presenta. El Servel informa que existen diversas causales para no cumplir esta función, como tener más de 60 años, estar embarazada, tener hijos menores de dos años, ser cuidador de personas con necesidades especiales o tener impedimentos físicos o laborales. Aquellos designados que no asistan se enfrentarán a multas que van desde 2 hasta 8 UTM.