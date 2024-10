Una fuerte discusión tuvo Pangal Andrade y Facundo González en el último episodio de Ganar o Servir, esto después de que el argentino sacara a colación la antigua infidelidad del deportista a su pareja, Melina Noto.

Todo se dio en medio de una discusión con Raimundo Cerda, donde este defendía a Oriana Marzoli de un altercado con el trasandino. “La cagué, la cagué y te estoy reconociendo que la cagué”, le insistía a su pareja argentino.

Pero en ese momento, desde dentro de la cocina salía Andrade, quien le dijo que había cometido un error. Esto enardeció a González, quien le contestó: “Obvio la cagué, ¿qué pasa? ¿No puedo cometer un error? Soy humano como vos has tenido (errores) también ¿No contaste una vez que fuiste infiel?“, le enrostró.

Esto molestó a Pangal, quien pese a dar unas vueltas dentro de la casa para tranquilizarse, terminó enfrentando al argentino.

“Volví’ a sacar hueás mías, de que fui infiel conchetumadre, volví’ a sacar la hueá y cagai"”(sic), le dijo amenazadoramente.

“Mira los recursos que estay usando. Hueón, tarado, eso es lo que eres, un imbécil y te lo digo de nuevo, ¡imbécil!”(sic), le espetó mientras Facundo le pedía que se calmara.

Pero Pangal continuó arremetiendo: “Yo no te estoy diciendo que eres infiel, no te lo dije en ningún momento (…) ¡Cuando dije eso hueón! Eres un mentiroso, recurso de mierda que estás usando. Recursos baratos. Ándate, nadie quiere hablar con voh’, por eso se va la Oriana y no se queda a defenderlo”(sic).

Tras ello, el argentino se fue del lugar, momento en que Andrade aprovechó de explicarle su rabia a Raimundo Cerda: “Mira la hueá que me saca a mí, que me saca de quicio para pegarle un combo en el hocico” (sic).