Luis Weinstein estuvo invitado al pasado capítulo del estelar Todo va a estar bien, en donde habló de varios hitos de su carrera en televisión.

Weinstein logró fama a nivel nacional por ser rostro de TV Tiempo, en TVN, durante 25 años. No obstante, esto se terminó en 2020.

En este sentido, el comunicador aseguró que sigue dolido por la forma cómo salió del canal estatal.

“Fue terrible, porque fue justo antes de la pandemia. Me echaron, al poquito entró la pandemia, entonces quedé muy en el aire con eso”, indicó.

“Me sentí mal, porque fue como un frenazo. Lo peor que tiene es la forma. Has estado 25 años trabajando, le has puesto tu mejor energía a hacerlo, y de repente te enteras casi por la prensa que no sigues. Entonces lo encuentro mal educado”, agregó.

Dichos de Luis Weinstein

Asimismo, Luis Weinstein habló sobre su visión para la estación pública.

“Yo creo que en el canal público, que tiene una vocación allá dentro, hay espacio para la cultura, entendida desde el sentido más amplio de la palabra”, sosuvo.

“Apuntar por ahí puede dar un punto bien interesante. Ahora, en la medida que se pueda subsidiar, creo que funcionaría súper bien. Yo tengo grandes esperanzas de que el espacio cultural gane”, concluyó.