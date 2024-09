Hace algunos días se dio a conocer la situación de Johan Pérez Guerra, uno de los miembros de la banda delictual a la que se les otorgó libertad bajo fianza en la región de Coquimbo, a cambio de 2 millones de pesos.

El hombre tuvo una incursión como humorista en TV, hace algunos años, bajo el seudónimo de ‘Canelo’, en donde coincidió con famosos como Pedro Ruminot y Luis Slimming.

Luis Slimming recuerda situación con ‘El Talento’

De hecho este último reveló, en el podcast El sentido del humor, que tuvo una mala experiencia con el hombre, que actualmente era conocido como ‘El Talento’.

“Yo ahí lo conocí en la segunda de temporada de Coliseo Romano. De hecho yo me acuerdo que llegué una vez al canal, de hecho me acuerdo que fue el mismo día que murió el ‘Sapo’ Livingstone, parece”, recordó.

“Llegué ese día a la oficina y estaba este hueón, que yo no lo conocía, y me dijo por mi nombre. Parece que él me había visto en la primera temporada y le había gustado. Y de ahí no caché nada más del hueón”, agregó.

Años después ambos coincidieron nuevamente en TV. Esto se dio en el programa de humor llamado El Elegido, donde Slimming trabajaba para Pedro Ruminot, quien a su vez era jurado.

“Yo estaba detrás de cámara, entonces, para los participantes que aparecían, yo le mandaba chistes a Ruminot, así como ideas de qué hueás (sic) que podía criticarles o decirles”, expuso.

“Pasó que este hueón (Pérez) llegó y empezó a contar chistes que había contado el Edo Caroe en ‘Alfombra Roja’ y que eran escritos por mí”, añadió.

En ese momento, ‘Don Comedia’ aseguró que se dio cuenta del hecho, por lo cual alertó a Ruminot. “Oiga usted anda copiando chistes”, habría dicho el esposo de Alison Mandel en la oportunidad.

Hay que señalar que Johan Pérez Guerra actualmente se encuentra prófugo de la justicia.