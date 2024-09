Durante el episodio de este jueves en Gran Hermano regresó el teléfono rojo, el cual dejó controversias en su paso como es habitual, esto, pues terminó salvando a Manuel de la eliminación pese a la sanción que había en su contra.

Luego de hacer guardia junto al teléfono durante toda la tarde, el italiano se desplazó hasta el living donde se encontraban sus compañeros jugando al bachillerato, cuando en ese momento sonó el aparato.

Napoli fue uno de los primeros en salir corriendo hasta el lugar del teléfono tras saltar del sillón, la única que decidió seguirlo fue Linda, sin embargo, el italiano ya había contestado: “Tienes tres minutos para salvar a cualquier persona de esta placa”, se escuchó decir a “Big”.

Tras ello, el jugador dudó un momento sobre quién elegir, por lo que sus compañeros de encierro comenzaron a gritarle “sálvame a mí”, esto ya que la de esta semana es una de las placas más extensas del reality.

“Puedes salvar a cualquier persona de esta placa, incluyéndote a ti mismo”, agregó la voz omnipresente, a lo que el italiano respondió tomando esa opción.

La decisión no dejó muy contentos a sus compañeros, quienes no dudaron en criticar a la producción por hacer tan obvio el beneficio, esto, pues estaban dispuestos solo seis puestos para la cena de nominados, lo que quería decir que uno de ellos sería salvado.

“Lo que encuentro realmente penca es que la producción sea tan obvia”, criticó Felipe Thompson a Gran Hermano.

Angélica quiere ser eliminada de Gran Hermano

Y como es usual, la actividad dejó coletazos. Momentos más tarde ingresó Emilia Daiber para llevar a cabo la prueba de salvación, donde Angélica Sepúlveda, quien también se encuentra sancionada, se negó a participar.

Su razón para restarse de la actividad, pese a que podía beneficiarle sacándola de placa, fue que Manuel Napoli tampoco iba a ser eliminado.

“Hoy ha sido un día de mucho razonamiento interno y tengo una lesión en la rodilla también, voy a decir eso mejor, porque puedo ser amonestada después por el contrato“, comenzó diciendo, dejando entrever una de las cláusulas de este.

“He decidido no hacer la prueba y paso directo a placa. Y aprovecho, de inmediato, pedirle a la gente que no me salve, que no voten por otras personas, que me voten directo, porque tengo mis razones”, argumentó.

Por eso, la conductora de la actividad le preguntó si estaba segura de su decisión, ante lo que señaló: “Tal vez esta decisión la debería haber tomado ayer, la dejé pasar, pero hoy día se presentaron cosas que me lo aclararon mucho más“, afirmó en referencia a la salvación de Manuel.

Tras ello, Angélica Sepúlveda ingresó a la casa de Gran Hermano, dejando atrás la posibilidad de salvarse de la eliminación.