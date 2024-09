La hija menor del cantante Leo Méndez, Issis, generó controversia al hacer una enigmática declaración en TikTok sobre problemas con su padre, DJ Méndez. A pesar de haber eliminado el video, insinuó una relación complicada con él. Su hermana mayor, Steffi Méndez, salió en defensa de su padre en redes sociales. Posteriormente, Leo Méndez emitió un enigmático mensaje en Instagram, que sus seguidores interpretaron como dirigido a Issis, refiriéndose al dolor y la importancia del amor. El cantante expresó su amor por su hija Steffi y la conexión especial que comparten, a pesar de no hablar directamente.

Hace algunos días Issis, hija menor del cantante Leo Méndez, también conocido como DJ Méndez, hizo una misteriosa declaración en su cuenta de TikTok, donde aludió a problemas con su progenitor.

“Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?”, escribió junto a un video selfie en referencia a un trend. Sus palabras fueron rápidamente cuestionadas por sus seguidores, donde uno de ellos le comentó: “Te lleva la pelu y se te pasa el enojo”.

A lo que la joven no dudó en responder: “Como dije antes, si supieras”. Aunque más tarde eliminó el registro, dejó entrever que la relación con DJ Méndez no sería de las mejores.

Esta declaración provocó que su hermana mayor, Steffi Méndez, saliera al paso en defensa de su padre: “Tarde o temprano se saldrá la verdad siempre, ¡no decaigas!”

“¡Siempre te defenderé incluso cuando ya no estés aquí! Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera, te recontra amamos“, dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

Pero tras esta polémica, el padre de ambas, Leo Méndez, también decidió salir al paso con un enigmático mensaje, el que sus fanáticos sospecharon iba dirigido a Issis.

“Mi dolor es más grande que el amor que he entregado en mi vida entera”, escribió en una Instagram Storie.

Tras ello, replicó la publicación de Steffi, a la que agregó: “Esta niña, ya mujer, me enseñó que la sangre no vale nada si no hay amor… un amigo te puede amar más que un hermano de sangre”.

“Nosotros no hablamos, solamente nos miramos y ya sabemos qué nos está pasando o sentimos. Esa conexión es de otro nivel. Te amo hija”, cerró el artista chileno.